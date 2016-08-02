Буэнос-Айрес, 2 августа, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Новый главный тренер сборной Аргентины по футболу Эдгардо Бауса верит в возвращение Лионеля Месси в команду, сообщает Fox Sports.

Fanny Schertzer Лионель Месси в составе сборной Аргентины

Бауса отметил, что у него не так много времени на подготовку команды к матчу против сборной Уругвая, но в течении 15 дней он постарается определиться с набором игроков и поговорить с лидерами команды.

В отношении возвращения Лионеля Месси Бауса настроен оптимистично. Он надеется на то, что знаменитый футболист разделит его идею о подготовке команды и вернется в сборную.

Напомним, что Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины после поражения команды в финале Кубка Америки-2016.

Назначение Эдгардо Баусы на пост главного тренера сборной Аргентины по футболу состоялось сегодня, 2 августа 2016 года.