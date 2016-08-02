Вильнюс, 2 августа, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Жительница Шяуляй Раминта Бальсене 1 августа с двумя детьми отправилась жить в Швецию, где работает ее муж. Возвращаться в Литву она не планирует — рассматривает возможность в будущем забрать в Швецию мать и свекровь, пишет местная шяуляйская газета Šiaulių kraštas.

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«Все время думала, что буду жить в Литве», — сказала жительница Шяуляй. На родине семье не хватало работы и других возможностей. Несмотря на то, что в Литве много говорят о том, что нужно остановить эмиграцию, вернуть эмигрантов домой, по мнению Раминты, реальные меры не предпринимаются. По ее словам, «нужно в корне менять решения власти относительно работы, проживания». В первом полугодии 2016 года из Шяуляй эмигрировало 843 литовца — на 175 больше, чем за такой же период 2015 года.

По словам работницы Шуляйского самоуправления Дианы Григене, в последнее время наблюдается тенденция — на постоянное жительство за границей уезжают целыми семьями. По ее словам, эмиграция растет из-за сложившегося в Литве экономического положения — безработицы, низкого уровня проживания, больших налогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно Департаменту статистики, в 2015 году из Литвы уехало больше человек, чем в 2014 году (в 2014 году — 36,6 тыс., в 2015 году — 44,5 тыс.), а иммигрировало меньше (в 2014 году — 24,2 тыс., в 2015 году — 22,2 тыс.). Большинство иммигрантов составляют реэмигранты (в 2014 году — 19,5 тыс., в 2015 году — 18,4 тыс.).

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