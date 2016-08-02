Екатеринбург, 2 августа, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов 2 августа начал визит в Свердловскую область. Он намерен оценить подготовку региона к приёму матчей чемпионата мира по футболу, которые состоятся в 2018 году.

Government.ru Игорь Шувалов

Визит на Средний Урал он начал с ознакомления с аэропортом «Кольцово». В воздушные ворота Урала он прибыл на личном самолёте. Высокий гость уже высоко оценил аэропорт. Он назвал его современным и удобным и отметил, что гости из Европы «будут приятно удивлены уровнем комфорта и сервиса».

По информации пресс-службы губернатора, кроме аэропорта ему покажут стадион «Уралмаш». Именно здесь предстоит организовать одну из тренировочных площадок футболистов. Также он посетит фан-зону в парке имени Маяковского и ознакомится с ходом реконструкции Центрального стадиона.

Кроме подготовки к ЧМ-2018, Шувалов уделит внимание и жилищным вопросам. В частности, он посетит ЖК «Мичуринский», где возводится малоэтажное жилье экономкласса. Отметим, что здесь же реализуется и проект создания образовательного комплекса, объединяющего под одной крышей детский сад и школу.

Областные власти не ждут от визита высокого гостя неприятных для себя сюрпризов. Не ожидает их и давний оппонент губернатора, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. В эфире местного 41-го телеканала он заявил, что Шувалов едет в Екатеринбург потому, что здесь всё нормально.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, многие горожане, особенно живущие вблизи от строек, уже и не рады предстоящим матчам. Напомним, чемпионат мира по футболу Россия примет в 2018 году. Матчи запланированы и в Екатеринбурге, и сейчас власти активно готовят к ним спортивные объекты и инфраструктуру.