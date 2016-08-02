Москва, 2 августа, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Первый гастрономический фестиваль «Медовуха FEST» в России пройдет в Суздале (Владимирская область) 16−17 сентября 2016 года, сообщили в Ростуризме.

Petr Magera Суздальская медовуха

Гости и участники фестиваля в Суздале, смогут продегустировать традиционный медовый напиток различных российских производителей и выбрать лучший. Также запланированы кулинарные мастер-классы от известных шеф-поваров, на которых гостям раскроют секреты приготовления русских блюд.

Любителям активного отдыха организаторы «Медовуха FEST» предлагают принять участие в спортивных состязаниях и танцевальных мастер-классах. Всем желающим будет предложено пройти городскую игру «Мед QUEST». Сценарий держится в секрете, но уже известно, что квест охватит весь город, и задачей участников будет поиск бочонка золота.

По мнению руководителя Ростуризма Олега Сафонова, «Медовуха FEST» имеет все шансы стать новым туристическим брендом региона. Гастрономический туризм сейчас на подъеме и привлекает все большее число любителей путешествий и ярких событий.

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