Симферополь, 2 августа, 2016, 10:33 — ИА Регнум. В Крыму встретили трёхмиллионного пассажира Керченской паромной переправы. Юбилейным пассажиром стала Светлана Михайлюк, прибывшая на пароме «Протопорус IV» в порт Крым 1 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оператора переправы ООО «Морская дирекция».

сайт ООО «Морская дирекция»

«Юбилейным пассажиром стала Михайлюк Светлана, прибывшая на пароме «Протопорус IV» в порт Крым, где и было проведено торжественное мероприятие с вручением традиционной памятной плакетки «Морская дирекция Керченская паромная переправа», — говорится в сообщении на сайте «Морской дирекции».

Всего с 1 января по 1 августа 2016 года через переправу перевезено более 3 млн пассажиров и 1,527 млн легковых автомобилей (в статистике грузовые автомобили пересчитаны в эквиваленте легковых автомобилей).

Также на сайте оператора переправы опубликовано предупреждение, что электронные билеты лучше покупать заранее. Если же их не будет в наличии, то поездку лучше перенести на другие сутки. Время ожидание парома при прибытии на переправу без электронного билета может сильно вырасти. Пик перевозок на Керченской паромной переправе по опыту прошлых лет прогнозируют с 31 июля до 3 августа. В «Морской дирекции» отмечают, что меньше всего пассажиров едет в сторону Крыма со среды по вечер субботы, а в сторону Кубани — ежедневно с полуночи до полудня.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу крымских властей, пассажиропоток на Керченской паромной переправе в 2016 году может быть на уровне 6 млн человек. За 2015 год переправу прошли 4,1 млн человек и более 1 млн автомобилей.

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