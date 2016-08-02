Тегеран, 2 августа, 2016, 10:30 — ИА Регнум. 1 августа министр нефти Ирана Бижан Зангане провел переговоры с министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом.

jingyan8.cc Нефтепровод

Министры обсудили возможность поставок иранских энергоресурсов на Украину, а также перспективы транзитного маршрута в Европу. Зангане отметил, что «нефтеперерабатывающий потенциал Украины крайне низкий, поскольку они в основном импортируют нефтепродукты».

«Киев настаивает на том, чтобы стать транзитным узлом для транспортировки иранской нефти и газа в Восточную Европу. Мы детально изучим экономическую и практическую возможность по передаче энергоресурсов в Чехию и Словакию через территорию Украины», — передает слова министра агентство Mehr News.

Ранее Насалик говорил о заинтересованности Тегерана в использовании трубопровода Одесса—Броды для экспорта нефти.

Нефтепровод Одесса—Броды построен в 2001 году. Главная цель проекта — поставки каспийской и казахстанской нефти в Европу, минуя территорию России. Проектная мощность трубопровода составляет 14,5 млн тонн нефти в год.