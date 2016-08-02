Вашингтон, 2 августа, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Исследователи фармацевтической компании Selecta Biosciences Inc провели клинические испытания препарата, снижающего нежелательные иммунные реакции, в том числе выработку антител против лекарственных препаратов, сообщает журнал Nature Nanotechnology.

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В основу методики положено применение наночастиц из полилактид-ко-гликолида, содержащих рапамицин. Рапамицин — иммунодепресант, применяемый для противодействия отторжению организмом донорских органов при трансплантации. Это вещество вызывает иммунологическую толерантность к белкам, которые вводятся в организм вместе с лекарственным препаратом. В результате его применения снижается выработка организмом антител против лекарств.

Ученые проверили эффективность этих наночастиц на мышах и приматах. Их подкожное введение способствовало нормальному фармакологическому воздействию препарата.

Кроме того, исследование показало, что иммунная система, не реагирующая на определенный антиген, вполне способна реагировать на другие антигены, что указывает на отсутствие тотального подавления иммунитета при использовании такого метода.