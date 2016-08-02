Южно-Сахалинск, 2 августа, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Шефство над застрявшими в поселке Ванино Хабаровского края сахалинскими пассажирами взяли местная транспортная полиция и МЧС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ванинского ЛОВДТ «Час пассажира» в Ванино на вокзале

Транспортные полицейские провели в здании вокзала «Час пассажира». На встрече присутствовали ванинский транспортный прокурор, руководители железнодорожного вокзала, аэропорта Советская Гавань, руководитель ванинского филиала представительства Сахалинского морского пароходства.

Сотрудники МЧС интересовались у людей, не нужны ли им продукты, лекарства, вода.

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Жалобы пассажиров сводились к совершенно безобразной системе продажи билетов: «Работники касс никогда ничего не знают, ни на один вопрос ответить не могут. Иначе, как по брони, билеты не купишь», — отмечали люди.

Прошедшей ночью большинство пассажиров, предварительно уточнив информацию в кассах и услышав, что надеяться им не на что, рассредоточилась по поселку Ванино в поисках мест в гостинице, либо другого ночлега. В это время с подошедшего парома пришла информация, что есть 50 свободных мест. Паром ушел полупустой. А измученные люди остались.

На сегодняшний день количество зависших на материке сахалинцев выросло с 70 вчерашних до 140: новые «страдальцы», возвращаются из отпусков на поезде и автобусах.

Атмосфера накаляется. Сотрудники вокзала обещают, что большинство пассажиров будет отправлено на ближайшем пароме. Люди не верят и дежурят у касс. Пассажиры считают, что «никаких мест не будет, а руководство Сахалинского пароходства просто решило так «подстраховаться» после публикаций в СМИ.

В дирекции вокзала обещают, что количество пассажирских мест на ближайшем пароме «Сахалин» будет увеличено со 132 до 200. Таким образом, предложение сахалинских властей об увеличении пассажирских мест на старых паромах будет увеличено от безысходности. Сахалинское морское пароходство, не взирая на опыт прошлых лет, когда из-за нехватки паромов в Ванино постоянно возникал транспортный коллапс, палец о палец не ударило для увеличения возможностей перевозки пассажиров. Зато, совместно с сахалинскими властями, расстаралось для возобновления комфортного паромного сообщения Сахалин — Хоккайдо. К тому же, если увеличение количества пассажирских мест будет проходить спонтанно — это сулит пассажирам очень некомфортное путешествие. Старые паромы местные жители давно прозвали «скотовозами» за отвратительные условия.

Между тем, жители Ванино от бесконечных летних нашествий обозленных жителей острова откровенно устали.

«В прошлом году невозможно же было возле ближайших к вокзалу улиц находиться! Рыбообработчики, еще какие-то бригады, состоявшие из мужчин, пили, мусорили, хулиганили и, в туалет, извините, ходили где придется! И тут же стройотряды были из Томского университета, студенты. Такие дети хорошие, аккуратные. Страшно было видеть этих ребят, вынужденных делить один вокзал с пьяной толпой. А еще было много семей с маленькими детками! Это вообще какой-то кошмар! Спали на полу! Наша администрация им спортивную гостиницу предоставила, чтобы отдохнуть, помыться. Но, конечно, всех эта гостиница вместить не могла» — рассказали корреспонденту ИА REGNUM местные жительницы.

Сахалинское морское пароходство, как и в прошлые годы, не организовало даже предварительную продажу проездных билетов. Таким образом, составить какой-то прогноз — сколько ожидать в этом году транзитных пассажиров с Сахалина — местные власти не в состоянии.