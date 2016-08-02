Москва, 2 августа, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Brent продолжила падение, в очередной раз обновив 3,5-месячный минимум на отметке 41,86 долл./барр. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, провокатором подобной динамики на этот раз стали действия крупнейшего в мире экспортера нефти Saudi Aramco, объявившего о самом внушительном снижении цен на марку сырца Arab light sweet.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цена на сентябрьские поставки стала ниже на $1,30 от августовской и на $1,10 за баррель дешевле региональных бенчмарков. О чем это говорит? О том, что новый раунд борьбы за рыночную долю наступил. И Россия, и Иран могут последовать примеру Саудовской Аравии, а, значит, помимо сниженного спроса на углеводороды в связи с завершением «сезона вождения», на нефть будут давить и ценовые войны», — пояснила Афанасьева.

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«Сегодня, 2 августа, Brent может продолжить движение вниз с ближайшей целью на отметке 40,95 долл./баррель. Остановить ее падение сможет только отчет от Американского института нефти (API), если он покажет резкое сокращение коммерческих запасов углеводородов», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 2 августа цены на нефть демонстрируют положительную динамику в рамках коррекции после падения днем ранее почти на 4%, до минимальных отметок с конца апреля. По состоянию на 08:00 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,45% — до $42,33. Нефть марки WTI подорожала на 0,15% — до $40,12.