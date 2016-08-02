Прага, 2 августа, 2016, 09:40 — ИА Регнум. По мнению издания Parlamentní listy, до сих пор президент России Владимир Путин правил в стране железной рукой, а оппозиция в лице Коммунистической партии являлась лишь его послушной марионеткой. Коммунистов в России поддерживают в основном бедные люди, живущие за пределами крупных городов, но не стоит забывать о размерах Советского Союза и его лидерах, многие из которых хотели бы возвращения к коммунизму. Ведь тогда у всех была работа и каждый имел жилье, считает Parlamentní listy (PL).

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Как пишет издание, столкнувшись с ухудшением экономической ситуации, все больше и больше россиян мысленно мечтают вернуться во времена советского режима. Тогда они имели возможность работать и получить от государства жилище. Коммунисты являются сегодня единственной истинной оппозицией партии власти в российском парламенте. На них приходится 21% депутатских мандатов. Коммунисты среди прочего выступают против олигархии и за введение прогрессивного налогообложения вместо плоской путинской налоговой шкалы в 13%. И это по душе электорату.

Впрочем, критики коммунистов утверждают, что они представляют собой лишь символическую оппозицию правительству и на самом деле поддерживают режим Владимира Путина. В обмен на щедрые взносы из общественных фондов, которые часто исчезают в глубоких карманах верхней части компартии. Коммунисты уже давно приняли правила игры. Они имеют право критиковать власть только потому, что Кремль знает, что это не приведет к каким-либо радикальным изменениям. У Путина в руках ключ, и это деньги. По словам бывших членов коммунистической партии, она в своем нынешнем виде не имеет никакого отношения к КПСС времен ее расцвета. Тем не менее они по-прежнему почитают Ленина и Сталина как величайших вождей. Более того, Сталин, в правление которого в России умерли миллионы людей, все еще многими расценивается как величайший лидер в истории России. По данным последних исследований, более 52% россиян считают «кровавое правление» Сталина благотворным для страны. В России принято говорить, что победителей не судят. А Сталин выиграл. Одолел время, победив не только своих врагов, но и собственную смерть, добавляет PL.