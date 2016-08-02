Москва, 2 августа, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Рынок нефти привлекает к себе внимание инвесторов все плотнее и плотнее. Баррель североморской нефти сорта Brent накануне обновил минимумы и вышел к апрельским показателям. Новое «дно» было отмечено на уровне $41,87. Сегодня, 2 августа, утром «бочка» черного золота чуть восстанавливает позиции и стоит $42,29 (+0,3%).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

Саудовская Аравия объявила о дисконте на свои сорта нефти для покупателей из Азии. Это вызвало на рынке волну продаж: вероятно, ввести скидки поспешат и другие нефтепроизводители. Переизбыток производства дает о себе знать, а спрос, на который производители сырья так рассчитывали в начале 2016 года, до сих пор не активизировался.

К слову, баррель черного золота WTI минувшим вечером пробивал планку в $40 и спускался к $39,82. Все происходящее сейчас в секторе нефти демонстрирует уверенность продавцов. Это значит, что Brent действительно в среднесрочной перспективе сможет отойти к $39 за «бочку». Торги вторника Brent проведет в диапазоне $41,65−42,50. Сегодня вечером выйдут обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API, и биржевые реакции на эту статистику, скорее всего, будут резкими.