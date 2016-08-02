Новосибирск, 2 августа, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Новый полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло прибыл сегодня утром, 2 августа, в Новосибирск. В аэропорту «Толмачево» его встречали чиновники и силовики, журналисты и фотографы. После официального приветствия полпред провел брифинг, который никак не назовешь расширенным, — Меняйло заявил, что «давать пресс-конференции еще рановато». Умолчал он и о том, какие планы на округ у него уже есть, решил сначала осмотреться. А о своем назначении сибирский полпред и вовсе решил выразиться образно. «Зима у нас в Российской Федерации всегда приходит неожиданно — 1 декабря. Поэтому, что бы ни ожидали, всегда будет неожиданно», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

sfo.gov.ru Сергей Меняйло прибыл в Новосибирск

Что касается своей работы, Сергей Меняйло отметил, что она будет направлена на укрепление безопасности России, обеспечение политической и экономической стабильности, развитие регионов.

Новосибирский политолог Дмитрий Березняков считает логичным, что Сергей Меняйло при первой же встрече не сделал каких-то резких заявлений. «Очевидно, что новый человек на новой должности в другом регионе должен какое-то время осмотреться, чтобы понять внутриэлитные расклады и специфику самого Сибирского федерального округа. Каких-то радикальных новых решений ждать, я думаю, не стоит», — сказал Березняков ИА REGNUM.

Главный редактор «Тайги. инфо» Евгений Мездриков подчеркнул, что понять по первой встрече с полпредом что-либо было сложно. «Полпред общался с журналистами около минуты. Можно зафиксировать какие-то общие вещи. Первое — видно, что человек военный — подтянутый, четкий, бодрый, энергичный. И достаточно молодой. То есть как минимум есть шанс, что Меняйло будет вести себя активнее, чем предшественник. В институте полпредства, у которого не так много ответственности и полномочий, очень много значит личность полпреда. Виктор Толоконский был активным — проводил по несколько мероприятий в день, полпредство какое-то время перестраивалось к этому стилю. Потом, при Рогожкине, активности стало меньше. Плюс он меньше ориентировался в сибирских регионах. Сейчас Меняйло подчеркнул, что он знает всех губернаторов в Сибирском федеральном округе, но ему необходимо познакомиться с округом, физически его объехать», — сказал ИА REGNUM Евгений Мездриков, отметив, что, судя по той встрече с чиновниками, которую видели журналисты у трапа самолета, общался Меняйло со всеми ровно, четко и спокойно. Хотя, как подчеркнул журналист, не у всех встречающих было приподнятое настроение.

«Думаю, мы сможем больше понять после его первых встреч, поездок, заявлений. Первый акцент он сделал — это безопасность и стабильность. Так он видит свою роль. Значит, акцент будет сделан на взаимодействии с силовыми и правоохранительными органами. Возможно, будет меняться кадровая политика полпредства. Некоторые заместители полпреда работают там много лет. Не исключено, что Меняйло будет искать новые кадры. Сейчас это один из обсуждаемых вопросов», — заявил Мездриков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе Николая Рогожкина. В этот же день на его место был назначен губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

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Для самих сибиряков назначение было неожиданным и неоднозначным. И если представители новосибирской власти еще позволили себе высказаться на эту тему, то некоторые новосибирские политологи вообще отказались комментировать смену руководства сибирского полпредства.