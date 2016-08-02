Москва, 2 августа, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Котировки марки Brent снизились к уровню 42,50 доллара за баррель. Давление на энергоноситель по-прежнему оказывают опасения переизбытка предложения на мировом рынке, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«В США число работающих буровых установок продолжает расти, что позволяет ждать дальнейшего увеличения объемов добычи. Дополнительное давление на черное золото оказали и комментарии министра нефти Ирана о перенасыщении рынка нефти», — пояснила Рогова.

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«2 августа поздно вечером будут опубликованы данные по запасам нефти в США от API. Если показатель продемонстрирует рост, давление на Brent усилится и котировки продолжат движение в область 40 долларов за баррель», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику в рамках коррекции после падения днем ранее почти на 4%, до минимальных отметок с конца апреля, на фоне опасений инвесторов о переизбытке предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08:00 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,45% — до $42,33. Нефть марки WTI подорожала на 0,15% — до $40,12.