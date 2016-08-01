Минск, 2 августа, 2016, 02:54 — ИА Регнум. Постановлением министерства труда и социальной защиты Белоруссии № 36 от 22 июля утверждены бюджеты прожиточного минимума в ценах июня 2016 года в расчете на один месяц на период с 1 августа по 31 октября, сообщает пресс-служба министерства.

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Согласно постановлению, БПМ составляет (в деноминированных «зайчиках»): в среднем на душу населения — 175 белорусских рублей 50 копеек, трудоспособное население — 193 рубля 58 копеек, пенсионеры — 134 рубля 40 копеек, студенты — 170 рублей 46 копеек, дети в возрасте до трех лет — 112 рублей 30 копеек, дети в возрасте от трех до шести лет — 155 рублей 82 копейки, дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 191 рубль 50 копеек.

В долларовом эквиваленте БПМ в среднем на душу населения составляет $88. Данный показатель «представляет собой стоимостную величину необходимых для сохранения здоровья человека, обеспечения его жизнедеятельности минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, стоимость которых определяется как фиксированная доля от стоимости минимального набора продуктов питания, а также обязательные платежи и взносы», сказано в комментарии министерства.

БПМ применяется для расчёта социальных выплат. Поэтому с 1 августа увеличены минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и выше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защиты; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; пособия на детей: при рождении ребенка (первого ребенка — 10 БПМ, второго и последующих детей — 14 БПМ); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ); на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ), и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.

Помимо этого, 1 августа повышен критерий нуждаемости при определении права на государственную адресную социальную помощь (ГАСП) граждан (семей), оказавшихся в «трудной жизненной ситуации». Для них будет произведён перерасчёт ежемесячного социального пособия, предоставляемого в рамках ГАСП.

Всего в Белоруссии 2,6 млн пенсионеров, в том числе чиновников и «силовиков». О внимании власти постсоветской республики к неработающим пенсионерам говорит факт повышения ежемесячных доплат к их пенсиям в зависимости от возраста. Так, для граждан в возрасте 80 лет и старше доплата составит 43,88 белорусских рубля (100% минимального размера пенсии по возрасту или 25% БПМ), а также 32,91 рубля для граждан в возрасте от 75 до 80 лет (75% минимального размера пенсии по возрасту). В долларовом эквиваленте доплата среднестатистическому пенсионеру в возрасте старше 80 лет эквивалентна $22 — на эту сумму можно ежедневно приобретать по литру молока.

С 1 августа меняются также минимальные потребительские бюджеты: МПБ для трудоспособного населения уже составляет 366,80 белорусских рубля (около $183 в эквиваленте), пенсионеров — 288,03 рубля, студентов — 271,96 рубля, детей в возрасте до 3 лет — 233,11 рубля. МПБ на одного члена семьи из четырёх человек составляет 285,43 рубля и 312,24 рубля — для молодой семьи из трёх человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия продолжает входить в пул евразийских лидеров по темпам инфляции. По данным Статкомитета СНГ, в I полугодии Белоруссия оказалась лидером на постсоветском пространстве по росту потребительских цен (+7,4% с начала года), в тройку лидеров также вошли Азербайджан (+6,2%) и Украина (+4,9%). Упали цены в Киргизии, Грузии и Армении. Статкомитет СНГ берёт за основу официальные данные госорганов постсоветских республик.