Москва, 2 августа, 2016, 01:11 — ИА Регнум. Хорватский защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука дал согласие на переход в московский «Спартак» и уже поставил свою подпись под контрактом. Об этом в своих аккаунтах в Twitter в ночь с 1 на 2 августа сообщили сразу несколько футбольных инсайдеров.

Елена Рыбакова Ведран Чорлука

Так, пользователь Spartak83, известный в микроблог-ресурсе как один из главных инсайдеров «красно-белых», опубликовал соответствующую новость.

«Ведран, ты дома!», — написал пользователь.

Также он раскрыл подробности подписания контракта игрока с московским клубом: «Я так понимаю, контракт на три года, зарплата [три миллиона евро в год], ну и за подпись получил хорват немало».

Аналогичную информацию опубликовал другой пользователь Twitter — SKV2002, он же Константин Самойлов: «Чорлука наш».

О переходе Чорлуки объявил и спортивный комментатор Дмитрий Жичкин: «Спартак» подписал Чорлуку. Ребят, когда, если не сейчас (проблемные Зенит и ЦСКА), бороться за чемпионство? Болельщикам Локомотива — сил».

Информацию о подписании контракта 30-летнего хорватского защитника с «красно-белыми» также опубликовал фанатский ресурс «Спартака» — «ПроСпартак»: «Из собственных источников порталу стало известно, что защитник сборной Хорватии и московского «Локомотива» Ведран Чорлука вчера вечером поставил свою подпись под контрактом со «Спартаком». Детали трансфера и сроки контракта пока неизвестны. Ждем официального подтверждения».

Напомним, Ведран Чорлука является капитаном московского «Локомотива» и одним из лучших защитников РФПЛ. 30-летним игроком заинтересовался ряд клубов после выступления сборной Хорватии. В частности, сообщалось, что сам игрок не рассматривает варианты с продолжением карьеры в России и намерен уехать в один из европейских чемпионатов. Против перехода Чорлуки в «Спартак» также выступало руководство «железнодорожников», в стане которых происходят перестановки «в верхах». В действующее трансферное окно «Локомотив» покинуло большое число футболистов.

Несмотря на это, руководство «Спартака» не прекращало попыток заполучить защитника в свои ряды. По последней информации, трансфер Ведрана Чорлуки из «Локомотива» в «Спартак» может составить 8 млн евро.