Санкт-Петербург, 1 августа, 2016, 23:09 — ИА Регнум. Протестные акции в отношении мемориальной доски финляндскому военачальнику и союзнику нацистов Карлу Маннергейму в Петербурге могут негативно отразиться на российско-финляндских отношениях. Однако первопричиной проблемы является сама установка доски, ставшая откровенной провокацией. Об этом 1 августа в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил историк, краевед, член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.

Гитлер и Маннергейм в Финляндии

«Зачем вообще нужно было устанавливать эту доску? С финнами у нас прекрасные отношения очень давно, а установка доски работает против этих отношений. Облили краской доску Маннергейму, и у финнов, которые даже могут и не являться его поклонниками, это может вызвать неприятные ощущения. Либо кто-то специально делает, либо это просто глупость. Что хуже, не знаю», — говорит Алексей Ерофеев.

Историк уверен, что доску Маннергейму в Петербурге устанавливать было нельзя ни за какие его заслуги во времена царской России, поскольку, став маршалом Финляндии, Маннергейм воевал на стороне Гитлера и стал известен прежде всего качестве врага Советского Союза.

«Он держал блокаду Ленинграда, поэтому на его совести тысячи жизней павших солдат и умерших от голода и холода в блокадном Ленинграде. Установка доски, с моей точки зрения, уже была провокацией инициаторов. Что хотели, то и получили. Я, конечно, не отношусь положительно к актам вандализма, но в данном случае инициаторы установки этой доски откровенно провоцировали людей», — подчеркнул Ерофеев.

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Напомним, памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания Военного инженерно-технического университета (ВИТУ) на Захарьевской улице Петербурга 16 июня текущего года. На церемонии открытия присутствовали глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры РФ Владимир Мединский и экс-председатель Центризбиркома Владимир Чуров. Установка доски союзнику нацистов вызвала возмущение у многих жителей Петербурга, ученых и общественных деятелей.

Через три дня, 19 июня, неизвестные граждане залили доску красной краской. После чего табличку надолго закрыли черной пленкой. 29 июля очищенную от краски доску вновь открыли для обозрения, приставив к ней частную охрану.

Вечером 1 августа группа активистов не зарегистрированной партии «Другая Россия» вновь залила доску красной краской. Частные охранники не смогли помешать активистам, а полиция не приехала на место происшествия.