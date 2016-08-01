Краснодар, 1 августа, 2016, 22:53 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» разгромил томскую «Томь» со счетом 3:0 в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги. Игра прошла сегодня, 1 августа, в Краснодаре.

myshared.ru Гол

У хозяев поля отличился Федор Смолов, который забил два мяча — на 44-й и 60-й минутах матча. Ещё один гол (57-я минута) на счету Ари, который также ассистировал Смолову. «Томь» ничего противопоставить натиску «Краснодара» не смогла. У томичей в компенсированное время был удален Валерий Чуперка, который получил вторую желтую карточку.

Стоит отметить, что в стартовом составе «Краснодара» снова появился Павле Мамаев, который был сослан в молодежную команду из-за скандала с вечеринкой в Монте-Карло.