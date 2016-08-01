Минск, 1 августа, 2016, 21:46 — ИА Регнум. По итогам шести месяцев 2016 года внешняя торговля товарами Белоруссии составила $24,1026 млрд — на 15,9% меньше аналогичного периода 2015 года, сообщает Национальный статистический комитет постсоветской республики.

За I полугодие 2016 года Белоруссия экспортировала товаров на $11,1394 млрд (-18,8% к уровню января-июня 2015 года), импортировала на $12,9632 млрд (-13,3%). В итоге отрицательное сальдо внешней торговли товарами за шесть месяцев составило $1,8238 млрд, что значительно хуже прошлогоднего показателя (-$1,2382 млрд).

Товарооборот Белоруссии с Россией за I полугодие 2016 года составил $12,276,5 млрд — на 9,9% меньше, чем в январе-июне 2015 года. Экспорт белорусских товаров в Россию упал до $4,8167 млрд (— 4,2%), импорт из РФ упал ещё больше — до $7,4598 млрд (— 13,2%). Отрицательное сальдо белорусской стороны резко сократилось: — $2,6431 млрд за I полугодие 2016 года (-$3,5673 млрд за такой же период прошлого года).

Со странами Евразийского союза Белоруссия сократила товарооборот до $12,4731 млрд (-10,7%): экспорт упал на 6,4% до $4,991 млрд, импорт — на 13,3% до $7,482,1 млрд. Отрицательное сальдо существенно сократилось: — $2,4911 млрд за I полугодие 2016 года (-$2млрд за такой же период прошлого года).

Со странами Евросоюза товарооборот Белоруссии упал на 23,3% до $5,8337 млрд: экспорт упал на 31,6% до $3,2581 млрд, импорт — на 9,4% до $2,575,6 млрд. Положительное сальдо в торговле с ЕС существенно сократилось: $0,6825 млрд за I полугодие 2016 года ($1,9224 млрд за такой же период 2015 года).

Со странами вне СНГ товарооборот Белоруссии в январе-июне 2016 года составил 75,5% прошлогоднего уровня и 91% со странами СНГ. По данным Белстата, товарооборот с ними в денежном выражении составил $14,4711 млрд и $9,6315 млрд соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-май внешнеторговый оборот товаров Белоруссии упал на 16,4% к аналогичному периоду прошлого года — до $19,4334 млрд, в том числе экспорт упал до $8,9048 млрд (-19,2%). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за пять месяцев составило $1,6238 млрд, информировал Белстат.

Напомним, утверждённый Александром Лукашенко официальный прогноз на 2016 год предполагает рост ВВП к уровню 2015 года на не менее чем 0,3%, экспорта товаров и услуг — не менее чем на 3,5%. ЕАБР, МВФ и другие международные организации прогнозируют продолжение кризиса в Белоруссии и рекомендуют осуществить структурные реформы, что болезненно скажется на социальной сфере.