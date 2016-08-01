Санкт-Петербург, 1 августа, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Группа активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» залила красной краской памятную доску финскому маршалу и пособнику Гитлера Карлу Маннергейму на здании Военного инженерно-технического университета на Захарьевской улице Петербурга.

vk.com Залитая краской доска Маннергейму в Петербурге

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе петербургских другороссов, сотрудники частного охранного предприятия, нанятые для круглосуточной охраны доски, не смогли помешать исполнителям акции, а полиция к месту событий просто не приехала.

«Вновь в доску полетели банки с красной краской, символизирующей кровь блокадников, пролитую гитлеровцами и их пособниками, в том числе, финскими захватчиками», — сообщили в «Другой России». Все участвующие в акции активисты без проблем покинули место ее проведения.

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Напомним, установка доски союзнику нацистов вызвала возмущение у многих жителей Петербурга. 19 июня, через три дня после открытия «мемориала», неизвестные граждане залили доску красной краской. После чего ее накрыли черной пленкой, спрятав от глаз прохожих. Однако на днях доску вновь открыли для всеобщего обозрения, приставив частную охрану.

Ранее, 27 июля, лидер петербургских другороссов Андрей Дмитриев передал официальное обращение к главе Центрального района Санкт-Петербурга Марии Щербаковой с требованием демонтировать доску Карлу Маннергейму, ответственность за установку которой не хотят брать на себя никакие властные инстанции города.