Чимкент, Казахстан, 1 августа, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Сегодня, 1 августа, казахстанские СМИ обсуждали сообщение о том, что одно из сел в округе имени Жолдасбая Ералиева, расположенном в Пахта-Аральском районе Южно-Казахстанской области, оцеплено полицейскими.

Ken & Nyetta Казахские дети

Как сообщило радио «Азаттык» со ссылкой на акима (мэра) сельского округа Калмахана Акишева, оцепление действительно было выставлено. Однако делиться подробностями аким отказался. При этом в сообщении упоминались инсайдерские источники, утверждавшие, что столкновения произошли на межнациональной почве.

Корреспондент ИА REGNUM также связался с акимом Акишевым, чтобы прояснить ситуацию. Однако Калмахан Акишев заявил, что никаких комментариев никаким СМИ он не давал, поскольку не знает, о каком селе идет речь и что именно там происходит.

Тем не менее удалось узнать, что речь идет о селе имени Сакена Сейфуллина. В воскресенье 31 июля десятки проживающих там мужчин решили устроить самосуд над 14-летним подростком из семьи выходцев из Таджикистана.

Причиной агрессии стали слухи о том, что этот мальчик неделей ранее заманил 5-летнюю девочку — местную уроженку в сарай и там продемонстрировал ей свои гениталии. Девочка рассказала об этом родителям. Те, в свою очередь, заручившись поддержкой односельчан, осадили дом обидчика и хотели устроить самосуд.

На место ЧП тут же были стянуты отряды полиции. Осажденный дом был взят под охрану. Начались разбирательства. Семья потерпевшей была возмущена тем фактом, что мальчик до сих пор находится на свободе. Они также требовали, чтобы семья обидчика немедленно покинула село.

Из Чимкента, являющегося областным центром, в село имени Сейфуллина прибыли чиновники, которые встретились с жителями и провели профилактическую беседу.

Факт беспорядков подтвердили и в Департаменте внутренних дел Южно-Казахстанской области. Согласно сообщению пресс-службы, в селе имени Сейфуллина неизвестными были совершены хулиганские действия в отношении местных жителей. Трое жителей получили телесные повреждения, в одном из магазинов было выбито стекло.

«Причиной хулиганских действий послужило сообщение о возможных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки со стороны несовершеннолетнего жителя села Сейфуллина. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса Казахстана (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего лица — ИА REGNUM ). При осмотре девочки врачом в присутствии родителей на теле, в том числе в интимных местах, телесных повреждений и патологии не обнаружено. Назначены судебно-биологическая и психолого-психиатрическая экспертизы. Подозреваемый отдан под поручительство родителей. По фактам хулиганских действий группы лиц, с целью объективного расследования уголовного дела, создана следственно-оперативная группа из числа следователей, криминалистов Управления внутренних дел района», — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что в охране общественного порядка в селе были задействованы 170 сотрудников органов внутренних дел, в местных администрациях района организовано дежурство. 1 августа заместитель акима (губернатора) Южно-Казахстанской области, прокурор области и начальник областного Департамента внутренних дел провели собрание с жителями села Сейфуллина.

«Совместными действиями правоохранительных, государственных органов и институтов гражданского общества возможные противоправные действия локализованы и пресечены, ситуация находится под контролем», — говорится в пресс-релизе.

Следует отметить, что столкновения на межнациональной почве в южных регионах Казахстана происходят почти на регулярной основе. В последний раз аналогичные события были зафиксированы в селе Бурыл Джамбульской области в феврале 2016 года.

Как сообщало тогда ИА REGNUM, молодой человек 17 лет турецкой национальности залез во двор местного жителя с целью совершения кражи. В доме находился пятилетний мальчик казахской национальности. Преступник нанес ему 11 ножевых ранений. От полученных колотых ран ребенок скончался. На следующий день около 200 человек казахской национальности закидали камнями дома турков. Для разрешения конфликта в село прибыли начальник областного департамента внутренних дел, аким (глава администрации) и прокурор области. Въезды и выезды из села были перекрыты усиленными нарядами полиции и вооруженными солдатами. Был введен комендантский час.

В августе 2006 года прошли антикавказские выступления в Актау. В октябре 2006 года произошла массовая драка между казахскими и турецкими рабочими в Атырауской области. В ноябре того же года был зарегистрирован уйгурско-казахский конфликт в селе Шелек Алма-Атинской области.

В марте 2007 года произошел конфликт между казахами и чеченцами в селах Маловодное и Казатком Алма-Атинской области, в результате которых погибли три человека и полтора десятка получили ранения. Были сожжены несколько домов и автомобилей.

В ноябре 2007 года были столкновения между казахами и курдами в селе Маятас Толебийского района Южно-Казахстанской области.

В августе 2014 года в селе Карамурт Сайрамского района Южно-Казахстанской области произошли столкновения между узбеками и казахами.