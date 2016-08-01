Москва, 1 августа, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В Вологодской области в августе 2016 года в рабочем режиме должна заработать система автоматизированного весового контроля. Ассоциация грузоперевозчиков «Грузатотранс» поддерживает принцип электронного контроля за работой транспортных средств, но считает, что современное законодательство к этому не готово.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

В 2016 году Росавтодор запускает в эксплуатацию систему постов автоматизированного весогабаритного контроля на базе вмонтированных в дорожное покрытие электронных весов. В настоящее время в разных регионах в тестовом режиме работают 22 таких пункта.

Согласно статистике Росавтодора, через каждый из них за сутки проезжает более 300 нарушителей правил перевозки тяжеловесных грузов. В год число таких фактов достигает более 1 млн случаев.

Используемые на этих пунктах датчики будут замерять не только скорость движения, но и расстояние между осями, количество колес, полную массу автомобиля и нагрузку на оси. Штрафы за превышение весогабаритных параметров будут приходить по почте.

На основании фиксации средствами автоматизированной регистрации, согласно изменениям в КоАП (Федеральный закон № 248-ФЗ), штраф для нарушителей составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

По словам председателя Ассоциации «Грузавтотранса» Константина Буланькова, взвешивание в электронном режиме в принципе перспективно, за этой системой будущее, но сегодня законодательство к этому еще не готово.

«На предпринимателей сразу массово повалятся огромные штрафы. Кто-то может уйдет с рынка, кто-то будет стараться как-то решить эту проблему, возможно недовольство сообщества…», — отметил он.

По словам Буланькова, прежде всего необходимо внести изменения в «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденные постановлением Правительства РФ №272. Эти правила требуют учитывать не только общий вес транспортного средства, но и нагрузку на ось. На практике распределить груз в кузове равномерно над каждой из осей технически невозможно и потому необходимость увеличения разрешенной массы нагрузок на ось — очевидна.

«По закону получается так: ездим пустыми — не нарушаем, ездим с грузом — и сразу ты нарушитель. Потому что, даже недогруженные машины зачастую показывают превышение осевых нагрузок», — говорит Буланьков.

Для наглядного подтверждения невозможности соблюдения этих правил «Грузавтотранс» 12 июля 2016 года в Санкт-Петербурге на стационарном пункте весового контроля Шушары провел эксперимент, в ходе которого 15 грузовиков разных видов с различными грузами приняли добровольное участие в контрольном взвешивании.

Из 15 автомобилей 9 оказались нарушителями — нагрузки на ось превышали допустимые в диапазоне до 30%. При этом ни один из экспериментальных автомобилей не просто не имел перевеса с точки зрения предельно допустимой массы, но и загружен был только частично.

Напомним, что ассоциация «Грузавтотранс» основана в 2011 году. Она объединяет автотранспортные организации и предприятия, занимающиеся транспортно-экспедиционной деятельностью, и связанные с дорожно-транспортным комплексом.