Москва, 1 августа, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Главная военная прокуратура России официально уведомила редакцию ИА REGNUM, что принятое ею обращение генерального директора и главного редактора ИА REGNUM к генеральному прокурору РФ о проверке законности установки мемориальной доски в Санкт-Петербурге в честь маршала Финляндии, союзника Гитлера и соорганизатора блокады Ленинграда Карла Густава Маннергейма направлено для исполнения Военному прокурору Западного военного округа генерал-лейтенанту юстиции А. Л. Егиеву.