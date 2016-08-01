Вашингтон, 1 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. IT-специалисты из Агентства национальной безопасности (АНБ) США, предположительно, атакуют хакерские группы из России, чтобы убедиться в их причастности к взлому структур Демократической партии США (DNC), сообщает телекомпания ABC News, располагая сведениями от бывших высокопоставленных сотрудников американских разведывательных служб.

dreamwaver.org Взлом

По словам главы управления операциями по заказному доступу в составе АНБ Роберта Джойса, технические возможности и юридические полномочия агентства позволяют «взломать в ответ» подозрительных хакеров и получить данные об их действиях. Таким образом эксперты агентства намерены установить, кто именно стоит за кибератакой на DNC.

Другой собеседник издания, бывший высокопоставленный чиновник США, отметил, что попытка взлома компьютерных систем двух российских хакерских команд специалистами АНБ «вполне вероятна».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издание The Washington Post сообщило о кибернападении на базы данных национального комитета Демократической партии США. Кроме того, кибератакам подверглись серверы кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. В СМИ отмечалось, что ко взлому могут быть причастны хакеры, «работающие на правительство России». Российская сторона опровергла причастность правительства страны и правительственных структур к взлому базы данных Демократической партии США.

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