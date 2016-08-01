Москва, 1 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. На международных армейских играх «АрМИ-2016» по итогам первого дня лидируют команды российских военнослужащих. Они лидируют во всех конкурсах, за исключением соревнований «Десантный взвод» — здесь первенствует команда Казахстана, сообщили в Минобороны.

armygames2016.mil.ru Соревнование снайперов

Напомним, международные армейские игры «АрМИ-2016» открыл на подмосковном полигоне Алабино 30 июля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, игры проходят в России и Казахстане и продлятся до 13 августа 2016 года. Всего в 23 конкурсах «АрМИ-2016» принимает участие 121 команда из 19 стран мира. Самыми многочисленными стали команды России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

Напомним, впервые Армейские международные игры прошли с 1 по 15 августа 2015 года на 10 армейских полигонах в разных регионах России — в Ейске, Острогожске, Каспийске, Кстово, Муроме, Новосибирске, Рязани, Саратове. В играх принимали участие представители 17 стран. Победителем «АрМИ-2015» стала российская команда.