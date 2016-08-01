Москва, 1 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. За пять месяцев 2016 года объем рублевых ипотечных кредитов в Москве вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщили ИА REGNUM в департаменте экономической политики и развития города Москвы. Общее число кредитов составило 19,3 тысячи.

trkterra.ru Недвижимость в Москве

С января по май 2016 года суммарный объем выданных жилищных кредитов в столице достиг 70,2 млрд рублей. Это 16,3% от общего объема всех кредитов в Москве, подсчитали в Банке России. При этом в аналитическом центре департамента экономической политики отмечают сокращение на 0,5% (до 1,8%) доли просроченной задолженности по ипотеке.

По мнению специалистов ведомства, указанная положительная тенденция связана с работой федеральной программы по поддержке жилищного кредитования и увеличению привлекательности кредитов за счет снижения на 2% соответствующей кредитной ставки: средневзвешенная ставка в Москве сейчас составляет 12,4%.

Отметим, что несмотря на позитивные подвижки, эксперты отрасли пока не спешат заявлять о реальном выходе отрасли из кризиса. Как ранее поясняли корреспонденту ИА REGNUM в ИНКОМ-недвижимость, рынок первичного жилья в Москва «завис» на грани рентабельности — новостройки активно оттесняются «вторичкой», что является прямым следствием проблем экономики.

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Также велик шанс повторной стагнации отрасли, так как всплеск на рынке не привел к росту стоимости квадратных метров, пояснили в аналитическом центре IRN.RU.