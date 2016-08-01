Москва, 1 августа, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный имеет небольшие шансы оказаться за решеткой — реальный срок мог бы способствовать росту популярности и независимости оппозиционера, тогда как в настоящее время никакой опасности для власти он не представляет. Такое мнение 1 августа высказал корреспонденту ИА REGNUM глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. Выгодно всем

«Навальный достаточно прочно стал частью политического шоу в нашей стране. Изменение его роли может сказаться только негативно — тогда он становится героем, претерпевает за правду. Это способствовало бы его популярности и как раз большей его независимости», — заявил Миронов.

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«То подвешенное состояние, в котором он находится сейчас, и в то же время доступ к информации, которую Навальный может использовать как для своей популяризации, так и для «слива» одних людей в пользу других, — это положение выгодно всем», — считает политолог.

Каждый раз, когда начинается какое-то коррупционное расследование ФБК, оно всегда относится к людям, которые участвуют в острой клановой борьбе, подчеркнул Миронов: «Нет расследований против рядовых губернаторов и даже того же Никиты Белых, который сейчас находится за решеткой — а ведь у Навального была информация по нему, но он ее не раскрывал. Здесь виден избирательный подход, что снижает моральное значение этой антикоррупционной борьбы».

С другой стороны, Навальный выступает в качестве весьма удобной медийной фигуры, продолжил эксперт: «У оппозиции есть свой деятель, за которым все следят. При этом общественность отвлекается от других, более важных тем повестки. В конце концов, про коррумпированность власти всем известно, и Навальный пишет далеко не про всех коррупционеров, а про кого-то избранного». «На этом фоне он ничего не предлагает, никого не возглавляет, ничего не организует. Его повестка далека от реальности. Да, он публикует доклады про коррупцию, и это важно. Но дальше этого дело не идет. И это не способствует никаким переменам. От него угрозы власти нет никакой, а внимание он отвлекает очень хорошо», — продолжил политолог.

При этом многие люди, которые реально пытались организовать протестную деятельность, оказались в тюрьме, напомнил он: «Удальцов — классический пример. Про него вся так называемая либеральная тусовка практически благополучно забыла. Не совсем так, но к нему внимания сейчас не так много».

В конечном счете положение, «в котором сейчас находится Навальный, выгодно всем, в том числе и ему самому», считает эксперт: «Конечно, положение у него не простое. Его держат «на крючке». У него по факту в заложниках брат. Но в общем и целом — это скорее его выбор. Он как-то согласился на такое положение».

«Можно сделать вывод о том, что, скорее всего, срок ему не заменят. В крайнем случае может быть принятие решения в Люблинском суде, затем обжалование и в конечном счете его отмена. В итоге, думаю, в колонии он не окажется — он там не нужен никому. Зачем ему там быть? Здесь гораздо лучше», — подчеркнул политолог.

«То, что у него (Навального) есть довольно детальная информация, которую он получает и в нужный момент выбрасывает, говорит о его связях с околовластными кругами, в том числе олигархическими. Это говорит о его поддержке. И для власти это также элемент политического шоу, который ей скорее выгоден, чем вреден», — заключил Миронов.

Напомним, 1 августа «Эхо Москвы» сообщило о том, что в Люблинском суде Москвы будет рассмотрено прошение Федеральной службы исполнения наказания о замене условного срока на реальный для оппозиционера Алексея Навального. Оппозиционер неоднократно нарушал режим отбывания условного наказания. Так, Навальный трижды не явился для проверки в инспекцию.