Бишкек, 1 августа, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о возможном государственном перевороте в Киргизии являются «абсурдом». Об этом, как передает Sputnik, заявил президент страны Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции в Чолпон-Ате.

premier.gov.ru Алмазбек Шаршенович Атамбаев

«Это абсурд, — заявил Атамбаев. — Если такие умные, то почему у себя проспали переворот? Конечно, мы все советы выслушаем и информацию проверим».

При этом глава Киргизии добавил, что власти Турции должны заниматься внутренней политикой и не учить руководство других стран управлять государством.

«А пугать или учить нас не надо, — говорит Атамбаев. — Пуганые мы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу на митинге в Аланье заявил, что правительство Киргизии должно принять меры против сторонников оппозиционного политического деятеля Фетхуллаха Гюлена, обвиненного турецкими властями в организации попытки госпереворота.

Кроме того, по словам министра, власти Киргизии также должны закрыть университет «Ататюрк — Алатоо» и входящие в образовательную сеть «Себат» турецкие лицеи. При этом глава МИД Турции добавил, что в Киргизии возможны попытки государственного переворота.