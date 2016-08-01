Москва, 1 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Министерство обороны продолжает полномасштабную планомерную работу по переоснащению армии и флота. Особое внимание уделяется повышению качества и поддержанию исправности поставляемого в соединения и воинские части вооружения и военной техники. Об этом сегодня, 1 августа, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в военном ведомстве.

mil.ru Ракетчики Тихоокеанского флота впервые выполняют стрельбы из ЗРК «Панцирь». 2016

Для решения этой задачи последовательно реализуется поручение президента Российской Федерации о переходе на эксплуатацию военной техники по контрактам «полного жизненного цикла».

Как отметил Шойгу, «Минобороны отказалось от практики заключения государственных контрактов на поставку вооружения, военной и специальной техники, не прошедших соответствующих испытаний. В результате предпринятых шагов удалось повысить показатели исправности вооружения и военной техники».

«Так, в Воздушно-космических силах по авиации они составляют 63%, по технике ПВО-ПРО — 96%, в космических войсках — 98%. В Военно-Морском Флоте — 76%. Итоги внезапных проверок показывают, что в проверенных частях и соединениях доля исправного бронетанкового вооружения и техники достигает 94%. По ракетно-артиллерийскому вооружению этот показатель составляет 93%», — привел цифры глава Минобороны.

«Сегодня Министерство обороны продолжает принимать меры по дальнейшему повышению качества вооружения и военной техники», — отметил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время происходит перевооружение Вооруженных сил РФ новейшей техникой. В 2016 году предстоит поднять уровень оснащённости Вооруженных сил РФ новейшим вооружением с 47% до 51%. Повысить долю исправной техники с 89% до 92%. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) к 2020 году планирует увеличить долю цифровых средств связи в российской армии до 70%.

Читайте также: Годовой план поставок военной техники выполнен на 40% — Шойгу