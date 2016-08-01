Москва, 1 августа, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Обычно считается, что август является наиболее проблемным месяцем в году для торговых площадок. Есть еще, конечно, декабрь, когда приближающийся конец года нервирует центробанки, крупных инвесторов и рядовых трейдеров, но до него еще очень далеко. Август же уже вступил в права, но пока обходится без обновлений минимумов по ключевым активам, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

По её прогнозам, «вряд ли в этом месяце мировые центробанки будут предпринимать какие-то важные монетарные шаги, все значимые решения точно будут отложены до второй половины сентября. Основные сигналы рынок уже получил: риски Brexit присутствуют, но не обостряются, действовать на опережение ни ЕЦБ, ни Банк Англии не считают нужным, а Федрезерв считает, что внешних рисков не так уж и много».

«Для евро/доллара сейчас значительно важнее то, что происходит в Италии и Португалии с госдолгом и его обслуживанием. Для Италии показатель уже составил 132,7%, для Португалии — 129%. Хуже в Европе ситуация обстоит только с Грецией, где госдолг составляет 176,9%, но эта цифра как раз улучшается. Проблемы с неэффективным обслуживанием государственных долгов могут, в конечном счете, привести к тому, что Италии первой потребуется сторонняя финансовая помощь от МВФ, ЕЦБ и других кредиторов. Это один из «черных лебедей», которые расправляют крылья уже сейчас», — отметила эксперт.

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«Для евро/доллара эта постепенно разворачивающаяся ситуация может грозить продажами вплоть до 1,09, но только в том случае, если окажется, что ситуация действительно тупиковая и иными способами ее решить нельзя. В августе же основная валютная пара проторгуется в диапазоне 1,10−1,12», — полагает Бодрова.

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«Российский Центробанк в июле не стал пересматривать ключевую ставку на понижение, что довольно закономерно. В августе, вероятно, индикатор также останется на уровне 10,5% годовых, так как инфляция несколько ускоряется, данный фактор может выступить сдерживающим и не позволить сократить стоимость кредитования в РФ дополнительно. Рубль в августе останется наедине с нефтью и выплатами по внешнему долгу. Доллар США проторгуется в коридоре 65−68 рублей, евро останется в рамках значений 72−76 рублей», — предположила эксперт.