Санкт-Петербург, 1 августа, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Живые цветы появились у памятника русским воинам Первой Мировой войны у Витебского вокзала Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ровно 102 года назад, 1 августа 1914 года, Германия объявила войну Российской империи. Этот день считается датой вступления России в «Великую войну», как ее называли современники.

Владислав Краев ИА REGNUM Памятник «Русской гвардии великой войны» у Витебского вокзала Петербурга

Памятник на Витебском вокзале неизменно вызывает интерес у горожан и гостей Петербурга, поскольку мемориалов, связанных с Первой Мировой войной, в России до сих пор — единицы.

Памятник «Русской гвардии великой войны» (скульпторы М. Переяславец, А. Игнатов, архитектор А. Королев) был открыт у Витебского вокзала 1 августа 2014 года. Появление памятника именно здесь связано с тем, что с этого вокзала на фронты Первой мировой отправлялись воинские эшелоны.

Напомним, что Первая Мировая война продолжалась с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 года. Россия потеряла в этой войне, по оценкам историков, от 775 тыс. до 911 тыс. человек. Формально оказавшись в числе стран-победительниц, Россия не смогла воспользоваться плодами этой победы, поскольку в 1917 году оказалась ареной сразу двух революций, после которых началась кровопролитная Гражданская война.

1 августа ежегодно отмечается как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.