Сеул, 1 августа, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Южной Кореи в очередной раз обвинили северокорейскую сторону в кибератаках. На этот раз объектами «нападения» стали правительственные чиновники, сообщает 1 августа агентство «Рёнхап».

pixabay.com Хакерство

По данным южнокорейской прокуратуры, за шесть истекших месяцев этого года хакеры Северной Кореи атаковали около 90 членов правительства и экспертов в Южной Корее, пароли 56 человек оказались взломаны. Среди них — представители МИД, министерства обороны и по делам национального воссоединения.

Для взлома электронной переписки хакеры использовали 27 так называемых фишинговых сайтов. Следователи прокуратуры выясняют, удалось ли хакерам узнать какие-либо секретные данные из переписки чиновников.

В июле этого года полиция Южной Кореи заявила о взломе северокорейскими хакерами компьютерных сетей 160 крупных компаний страны, а также правительственных и общественных организаций. Для этого, предполагают проавоохранители, 140 тыс. компьютеров были заражены вирусами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной этого года прокуратура Южной Кореи обвинила северокорейских специалистов в кибератаке на ядерные объекты страны. По данным следователей, хакеры из КНДР получили доступ к служебной переписке сотрудников государственной компании — оператора АЭС — Korea Hydro and Nuclear Power Co.

В декабре 2014 года на АЭС «Нью Кори» возле города Ульсан произошла утечка ядовитого газа, погибли три человека. Южнокорейские СМИ связали ЧП на АЭС с кибератаками КНДР, произошедшими немногим ранее.