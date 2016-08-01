Санкт-Петербург, 1 августа, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Мемориальную доску гитлеровскому приспешнику, финскому маршалу Карлу Маннергейму на стене здания Военного инженерно-технического университета (ВИТУ), которая была залита красной краской через несколько дней после ее открытия в июне текущего года, отмыли, открыли для обозрения и взяли под круглосуточную охрану. Об этом сегодня, 1 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в университете.

Владислав Краев ИА REGNUM Доска Маннергейму вновь открыта

Напомним, памятная доска финляндскому военачальнику Карлу Маннергейму, который воевал против Советского Союза на стороне нацистской Германии, была открыта 16 июня на фасаде здания на Захарьевской улице, д. 22, где до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России. На церемонии открытия доски присутствовали глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, который является давним почитателем Маннергейма. Простые горожане сопроводили открытие доски криками «Позор!» и «Маннергейм убивал ленинградцев!».

19 июня неизвестные граждане облили мемориальную доску красной краской. С тех пор ее накрыли, спрятав от глаз прохожих. Однако на днях доску вновь открыли для всеобщего обозрения.

«В пятницу уже была отмыта и открыта. Охраняется гражданскими — охранной организацией. Машина дежурит даже ночью», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник в ВИТУ.

Побывавший на месте корреспондент агентства не увидел признаков присутствия охраны. Видимо, за сохранностью доски наблюдают из одного из припаркованных на улице автомобилей.

В то же время другой корреспондент ИА REGNUM, побывавший на Захарьевской улице в ночь на воскресенье, 31 июля, увидел, что доска Маннергейма вновь была стыдливо закрыта черной пленкой. Возможно, ее прячут на ночь, однако источник агентства в ВИТУ не смог прокомментировать это предположение.

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Напомним, год назад доску Карлу Маннергейму планировали открыть на доме по Галерной, 31, где до революции располагалась военная разведка Российской империи. Однако эта идея вызвала многочисленные протесты сознательных горожан, и в последний момент мероприятие отменили без объяснения причин. Тогда против попыток вписать Маннергейма в городскую топонимику активно выступали ветеранские организации, напоминая, что финские войска под командованием Маннергейма вместе с войсками нацистской Германии участвовали в блокаде Ленинграда. На оккупированных территориях были открыты концентрационные лагеря и осуществлялся геноцид русского населения.