Москва, 1 августа, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Высокопоставленные покровители основателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального могут помочь оппозиционеру избежать замены условного срока на реальный. Такое мнение 1 августа высказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Тебя посодют?!

«Шанс, конечно, есть. У Навального есть несколько нарушений. Но учитывая то, что у Навального есть высокопоставленные покровители, я оцениваю эту вероятность не очень высокой», — заявил Данилин.

В частности, высокопоставленные покровители Навального успели проявить себя, «когда Навального объявили виновным, а затем выпустили на свободу», подчеркнул политолог.

«Такого никогда в жизни не бывало в нашей судебной практике. Очевидно, что это поработали его покровители», — указал он.

«Неизвестно, где они сидят: может быть, в Белом доме, может быть в каком-то банке или где-то еще, но то что они есть — это однозначно», — подчеркнул Данилин.

Отметим, 1 августа «Эхо Москвы» сообщило о том, что в Люблинском суде Москвы будет рассмотрено прошение Федеральной службы исполнения наказания о замене условного срока на реальный для оппозиционера Алексея Навального. ФСИН уже не раз пыталась взять Навального под стражу как в период следствия по делу «Ив Роше», так и после вынесения приговора. При этом оппозиционер неоднократно нарушал режим отбывания условного наказания, считают в ФСИН. Так, Навальный трижды не явился для проверки в инспекцию.