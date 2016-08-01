Москва, 1 августа, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Таиланд, Испания и Вьетнам лидируют по популярности у российских туристов. Таковы данные статистики за 5 месяцев 2016 года, опубликованной аналитической службой Ассоциация туроператоров России, сообщили в АТОР.

pixabay.com Море. Таиланд

В ТОП-10 самых популярных у Россиян направлений вошли (в порядке возрастания турпотока): Южная Корея (60,6 тысячи туристов из России с января по май 2016 года), Болгария (70 тыс. человек), Израиль (102,6 тыс. человек), Финляндия (114,8 тыс. человек), Австрия (123,3 тыс. человек), Турция (138,2 тыс. человек), Кипр (171,8 тыс. человек).

В тройке лидеров — Вьетнам (180,2 тыс. человек), Испания (269,3 тыс. человек) и Таиланд (501,8 тыс. человек). Совокупный поток 1,732 млн российских отдыхающих. Почти треть из них ездили в Таиланд.

Отметим, учитывая закрытие Египта для туристических, в период с января по май 2016 года это направление демонстрирует самый значительный спад турпотока — минус 98,2% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. На втором месте по количеству «потерянных» отдыхающих из России — Турция.

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В минусе по итогам пяти месяцев оказался и Израиль. Турпоток жителей России в Израиль, по официальным данным министерства туризма страны, снизился на 24,5% в сравнении с периодом январь-май 2015 года.

Почти на столько же «просели» Финляндия (23,8%), Маврикий (23,4%), Австрия (21,3%), Ямайка (20,4%). Российский турпоток в Шри-Ланку сократился почти на 14,6%, в Камбоджу — на 13,7%, в Швейцарию и Гонконг — на 13,4%. Также отрицательная динамика наблюдается по Исландии (7,15%), Сейшельским островам (7%), Мальдивам (1%).