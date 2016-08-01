Село Соколово, Алтайский край, 1 августа, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Зональный суд Алтайского края не торопится с решением по исковому заявлению органов опеки о лишении родительских прав жительницы села Соколово Ирины Байковой. Заседание, продлившееся целый день 29 июля, пришло к выводу о необходимости дополнительного изучения состояния здоровья семьи. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 августа, в комитете по образованию администрации Зонального района, выполняющем функции опеки и попечительства.

Ирина Байкова

Там отметили, что речь идет о назначении психологической экспертизы, так как, по свидетельству медицинских работников, Ирина Байкова, несмотря на рекомендации докторов, игнорировала прохождение необходимых обследований своих несовершеннолетних детей.

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Напомним, на лишении прав по воспитанию дочек — Ксении, Алины и Лидии — настаивают местные органы опеки по причине неудовлетворительного санитарно-гигиенического состояния дома, несоблюдения гигиены детей и необеспечения их полной безопасности.

Так выглядит дом Ирины Байковой в алтайском селе Соколово изнутри

По свидетельству бывшего участкового Александра Никитина, семья Байковых стояла на учете, как неблагополучная. А на изъятие детей органы опеки решились после сигналов из школы и поликлиники. Выяснилось, что младший ребенок давно не посещает школу по причине болезни, а сама эта болезнь народится уже в запущенной стадии. Причем не только у младшей дочки.

«У ребенка педикулез был, потом — чесотка. После этого Ксению немножечко пролечили — она вышла — но вскорости все началось заново, и мама ее забрала. Я несколько раз звонила Ирине. Она мне все время отвечала — мы лечимся. Прошла неделя, две, три. Под конец года мы решили сами навестить девочку и увидели, что ее никто не лечил: она при нас чесалась. В рассчесах также были и два других ребенка», — ранее поясняла ИА REGNUM учительница младших классов Лариса Андреева.

Сама же Ирина Байкова все эти обвинения полностью отвергает и заявляет о предвзятом отношении к ней.

Так выглядит холодильник в доме Ирины Байковой

«У нас полстраны бедно живут, так что теперь — у каждого детей забирать из-за бедности?», — считает Ирина. Она настаивает на том, что за детьми ухаживала надлежащим образом.

Но сомнения на этот высказали многие, кто посетил ее дом в Соколово.

После визита редакции ИА REGNUM, там на днях побывала известный барнаульский волонтер Екатерина Юркина. Несмотря на то, что она по-прежнему считает, что детей у Ирины отбирать нельзя, претензии, выдвинутые опекой, волонтеру оказались понятны.

«У Ирины, как у одного персонажа из мультфильма «Лунтик» все «плохо». Да, я делаю упор на сложившуюся ситуацию и психологическое состояние Ирины. Но я не увидела комплексного решения проблемы в доме по претензиям опеки. Когда мы разговаривали с мамой Ирой в середине июля я спросила её: «Опека предъявила ряд требований, вы удалили те нарушения, что вам были предъявлены?». Мне сказали — «да». И Ирина и Олег, что курирует семью. Ребята. Я скажу — нет. То, что я видела, это нет», — такое мнение высказала Екатерина в одной из социальных сетей.

Дом Ирины Байковой в алтайском селе Соколово

Как уже сообщало ИА REGNUM, эта история с попыткой отобрать детей получила широкий общественный резонанс в июле 2016 года. После того, как к решению ее проблемы подключились общественники, юристы и представители политических партий, органы опеки подвергли нескольким проверкам.

Вместе с тем, как удалось выяснить редакции ИА REGNUM, в прокуратуре Зонального района нарушений в «отобрании трех несовершеннолетних детей в связи с нахождением их в условиях, представляющих угрозу для жизни и здоровья» не обнаружили. Также законными и обоснованными, по мнению прокуратуры, стали действия по временному помещению детей в ЦРБ Зонального района.

По оценке органов опеки, следующее судебное заседание может состоятся в конце сентября 2016 года. А пока дети Ирины Байковой будут жить в одном из детских домов.