Ростов-на-Дону, 1 августа, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Игроки футбольного клуба «Ростов» провели первый матч сезона 2016/17, он же стал победным для желто-синих. С минимальным счетом 1:0 подопечные Курбана Бердыева одолели «Оренбург». На послематчевой пресс-конференции наставник донской команды признал, что проблемы с составом есть, на игру также сказался предстоящий вылет в Бельгию, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

fc-rostov.ru Рулевой «Ростова» Курбан Бердыев

«У нас проблемы с составом, по этой причине пришлось идти на эксперименты и держать в голове матч с «Андерлехтом». Считаю, что перестроения сказались на игре. Спасибо ребятам за характер, за то, что бились до конца», — сказал Бердыев.

По его словам, пока от травм не восстановились полузащитники Александр Ерохин и Мусса Думбия. Но что касается группы нападающих, то с ними все в порядке. «У нас вся тройка форвардов показывает хороший футбол. Сложнее всех было Азмуну, но он набирает форму», — отметил рулевой «Ростова».

О возможных игроках, которые могут усилить состав команды на предстоящий сезон, наставник пока не думает. В первую очередь, это связано с неопределенностью в финансовых возможностях клуба.

«Мы еще не определились с нашими финансовыми возможностями и не понимаем, каких игроков можем приглашать. Надо смотреть на финансы. Будет общаться с руководством региона по этому поводу. А пока мы вновь двигаемся от игры к игре», — заключил Курбан Бердыев.

Напомним, что аналогичная установка команде была дана и в прошлом сезоне. Двигаясь от матча к матчу, подопечные Курбана Бердыева одерживали победу за победой. По итогам сезона команда достигла рекордного результата — завоевала серебряные медали чемпионата России и право на участие в Лиге чемпионов. Несмотря на финансовые трудности, у руля коллектива на два года остался Курбан Бердыев, возглавивший тренерский штаб «Ростова» в декабре 2014 года.

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Отметим, что первый гол, как в новом сезоне, так и в составе «Ростова», забил защитник жёлто-синих Иван Новосельцев. Он посвятил его своей супруге. «Оренбург» сел в оборону и нам было сложно ее вскрыть. Мы очень хотели победить, отдали все силы для этого», — отметил игрок.

Добавим, что первый тур чемпионата России по футболу завершается сегодня, 1 августа. Сыграют в течение дня «Рубин» с «Амкаром» и «Краснодар» с «Томью».

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