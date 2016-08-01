Москва, 1 августа, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Сегодня, 1 августа, баррель североморской нефти Brent стоит $43,72(+0,4%). Вероятно, сегодняшние торги здесь пройдут в диапазоне $43,30−44,10.Быстро нефть дорожать не будет — у нее достаточно негативных факторов, которые вспомнятся инвесторами, как только рынок перестанет переживать по поводу низких темпов роста экономики США.

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29 июля вышли данные от Baker Hughes, согласно которым число буровых установок в США за неделю выросло на 3 шт., до 374 штук. Ранее компания уже показывала рост индикатора, но в этот раз реакция в нефти была посредственной — инвесторы следили за американской статистикой по ВВП и ослаблением доллара.

Американская экономика расширилась во втором квартале, согласно предварительному расчету, на 1,2%, что оказалось ровно в два раза слабее прогнозной отметки. Но и это еще не все: показатель ВВП за первый квартал 2016 года был пересмотрен на понижение, до 0,8% с 1,1% ранее. Получается, что в январе-марте экономика США показала самые слабые темпы роста за два года.