Москва, 1 августа, 2016, 09:15 — ИА Регнум. 29 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчетами завтра снизился на 0,87%, до 66,03 рубля, курс евро вырос на 0,1%, до 73,83 рубля. Официальные курсы ЦБ РФ 1 август, составляют 67,05 рубля за американскую валюту и 74,37 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 94 и 97 копеек соответственно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Июль завершился для рубля отступлением в паре с долларом США. Ослабление «россиянина» оценивается в 3,8%. 29 июля под занавес торгов российская валюта немного восстановилась, но пока тренд в паре доллар/рубль остается восходящим.

Доллар США откроет август, исторически сложный месяц, ограниченным отступлением в паре с рублем. Вероятный коридор движения на сегодня, 1 августа, — 65,80−66,90 рубля. Евро проторгуется в диапазоне 73,70−74,90 рубля.