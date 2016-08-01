Москва, 1 августа, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Рубль по-прежнему остается под давлением. Пройти сразу уровень сопротивления 67,00 паре USD/RUB не удалось и пара уже развила нисходящую коррекцию. В начале недели пара может продолжить откат с целью на уровне 65,00. Но подобное, по мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, будет возможно лишь в том случае, если и нефть марки Brent, динамика которой сейчас и является основополагающим катализатором, продемонстрирует восходящую коррекцию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

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«В дальнейшем же не исключена новая волна ослабления российской валюты. С одной стороны, у нефти есть пока достаточно оснований продолжить снижение в область 40 долларов за баррель по Brent. Кроме того, дивидендные выплаты российскими компаниями практически завершены и есть вероятность скорого начала обратной конвертации рублей в валюту иностранными акционерами. Также не следует исключать вероятность влияния американской статистики: если данные по рынку труда окажутся достаточно сильными, доллар укрепится по всему спектру рынка», — пояснила Рогова.

«Таким образом, к концу недели не исключено движение пары USD/RUB в район уровня 68,00 и, далее, к 68,70», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, доллар США закрыл июль ростом в паре с рублем. Официальные курсы ЦБ РФ на 30 июля составляли 67,05 рубля за американскую валюту и 74,37 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение на 94 и 07 копеек соответственно.