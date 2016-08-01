Москва, 1 августа, 2016, 05:11 — ИА Регнум. К 2019 году российские власти могут сократить более восьми тысяч научных сотрудников, что связано с уменьшением доли научной государственной программы в общих расходах бюджета. Об этом пишет «Газета.Ru».

Газета «Переславская неделя» / Ю. Н. Частов Ученый за работой, пока еще

Как пишет издание, с таким предложением выступает российское министерство образования и науки. Соответствующие документы уже подготовлены к бюджетному совещанию у главы правительства Дмитрия Медведева. Так, в будущем году министерство предлагает уволить около 500 человек, к 2019 году — 8300 научных сотрудников, в частности около 1,5 тыс. сотрудников Курчатовского института.

Сокращения могут быть связаны с уменьшением доли госпрограммы по развитию науки и техники в России. Общие расходы могут сократить с 0,98% в 2015 г. до 0,87% в 2019 году.

Более того, из-за нехватки средства власти к 2017 году могут сократить 40% бюджетных мест в вузах по сравнению с текущем годом. Также могут быть урезаны студенческие стипендии.

Получить бесплатно высшее образование в России становится все сложнее. По данным экспертов, по меньшей мере 200 тыс. рублей родители российских школьников тратят на репетиторов для сдачи ЕГЭ и вступительных испытаний. Однако ни это, ни значок ГТО, ни участие в олимпиадах и других школьных мероприятиях не гарантируют того, что абитуриент сможет поступить в вуз на бюджетное место. С сокращением бюджетных мест это станет сделать еще сложнее.

Что касается стипендий, то государственная академическая стипендия, которая выдаётся в течение семестра по итогам предыдущей сессии, составляет около 1340 рублей, для учеников колледжей и техникумов — 487 рублей. Предусматриваются, конечно, и повышенные выплаты. Сумма социальной стипендии — 2010 рублей в высших учебных заведениях и 730 рублей в учреждениях среднего профессионального образования.