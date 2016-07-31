Ереван, 31 июля, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Все члены вооружённой группы «Сасна Црер», 17 июля захватившие полк ППС Армении в Ереване, обезврежены, задержано 20 террористов, сообщает Служба национальной безопасности Армении.

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«СНБ Армении сообщает, что антитеррористическая операция, направленная на освобождение территории полка ППС полиции Армении завершена. Благодаря слаженным и последовательным действиям спецподразделений правоохранительных органов Армении члены вооруженной группы сложили оружие и сдались властям Армении. Задержано 20 террористов. Территория полка ППС полностью освобождена», — сообщили в СНБ Армении.

Примечательно, что до последней минуты в официальных сообщениях СНБ и полиции Армении захватчики здания ППС назывались членами вооруженной группы, но не террористами.

Ранее о намерении сдаться сообщил один из лидеров группы Варужан Аветисян. Он объяснил намерения тем, что полиция в последние дни начала по одному выводить из строя членов группы посредством ранения в ноги, а 31 июля ранила одного из захватчиков в грудь снайперским выстрелом. «Нас стало меньше по числу, около 20, вчера ночью они атаковали, сломали машиной стену, потом почему-то остановились, начали переговоры. Сегодня прозвучала интенсивная стрельба, были брошены светошумовые гранаты, с помощью бронетехники ворвались на территорию. У нас два пути: вступить в бой с полицейскими и другими служащими, пролив кровь людей, практически не имеющих отношения к режиму, второй путь — остаться в статусе военнопленного», — заявил Аветисян.

По его словам, народное восстание «Сасна црер» считают свершившемся фактом. «Народное восстание продолжается, наш народ должен бороться, мы не позволим, чтобы наша страна стала российской губернией. Чувствуем, что победа близка, и призываем армянский народ принять решение — сделать положительный шаг. Мы всего лишь искра, армянский народ продолжит начатое», — отметил член вооруженной группы.

«К сожалению, народ медлил. Революционеры оказываются в тюрьме, потом выходят оттуда победителями. Это тоже вид борьбы. Мы любим тебя, армянский народ, нас ничто не может разделить, мы не хотим, чтобы пролилась кровь, не можем поднять оружие на солдата, который выполняет приказ, пусть и неправильный. Пусть эта борьба, наша жертва станет удобрением для ростка новой борьбы», — подытожил Аветисян.

Некоторое время назад лидер «Учредительного парламента» Жирайр Сефилян, освобождение которого было одним из требований «Сасна Црер», обнародовал письмо из тюрьмы, в котором очертил условия, при которых он сможет уговорить членов «Сасна црер» сложить оружие.

В числе условий, выдвинутых властям, коренные реформы в вооруженных силах, полиции и судебно-правовой системе, в сфере безопасности, реформа избирательной системы, преобразования в экономической, социальной, экологической и других сферах.

СМИ Армении 31 июля сообщали, что Сефилян по телефону обсуждает дальнейшие действия с Варужаном Аветисяном.

Называющая себя «Сасна црер» («Сасунские храбрецы») вооруженная группа 17 июля, протаранив на грузовике железные ворота полка ППС полиции, захватила территорию и взяла в заложники полицейских. Среди заложников оказались также генерал и полковник полиции, которые были направлены на переговоры. Все заложники впоследствии были осовбождены захватчиками.

«Сасна црер» требовали освободить одного из лидеров «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна, арестованного месяц назад по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов, а до этого задержанного по подозрению в планах по захвату зданий посредством вооруженной группировки. Вооруженная группа, во время нападения которой погиб один полицейский, требует также отставки президента Армении Сержа Саргсяна.

В Ереване проходили митинги, участники которых выражали поддержку членам группы. В ходе многочисленных стычек с полицией травмы и ранения получили десятки митингующих, а также многочисленные полицейские. Органы правопорядка применили против участников акций протеста слезоточивый газ и другие спецсредства. Как всегда, особой жестокостью отмечались полицейские в штатском, которые избивали митингующих, нападали на журналистов. У 17-летнего юноши, после разгона одного из митингов, удалили глаз.

30 июля в результате стрельбы у здания полка ППС в Ереване погиб полицейский. «Со стороны полка ППС была открыта стрельба. В результате погиб служащий войск полиции Юра Тепаносян, 1986 года рождения, который находился в машине на расстоянии 350−400 м», — сообщил руководитель пресс-службы полиции Армении по поводу убийства. Члены группы опровергли свою причастность к случившемуся.