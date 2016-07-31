Москва, 31 июля, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Спартак» (Москва) на своем поле разгромил тульский «Арсенал» в матче первого тура российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ).

Phil Parker Футбол

Встреча, прошедшая 31 июля на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 4:0. У «красно-белых» отличились Джано Ананидзе (дубль) и Куинси Промес (дубль).

Отметим, что благодаря этой победе московский клуб вышел в промежуточные лидеры чемпионата России по футболу.

Российская Премьер-лига. 1-й тур.

«Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 4:0.

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