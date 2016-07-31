Лондон, 31 июля, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Одной из главных задач правительства Великобритании станет борьба с современным рабством. Об этом, как передает ВВС, заявила глава правительства страны Тереза Мэй.

Густав Буланже. Рынок рабов. XIX век

«Британия возглавит борьбу против современного рабства», — сказала она, добавив, что рабство является «одной из важнейших правозащитных проблем нашего времени».

При этом Тереза Мэй добавила, что созданная при кабинете специальная рабочая группа будет заниматься искоренением этого «отвратительного и бесчеловечного преступления, которое кроется в укромных уголках нашей страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ушел в отставку после проигрыша лагеря сторонников сохранения Соединенного Королевства в ЕС на референдуме 23 июня.

Его преемником стала глава МВД Тереза Мэй, которая ранее отказалась гарантировать приезжим из ЕС право оставаться в стране.