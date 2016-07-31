Екатеринбург, 31 июля, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) на своем поле переиграл «Уфу» в первом туре нового сезона российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ).

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Встреча, прошедшая 31 июля на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0. У победителей отличились Роман Емельянов и Роман Павлюченко.

Отметим, что благодаря этой победе ФК «Урал» вышел в промежуточные лидеры турнирной таблицы РФПЛ.

Российская Премьер-лига. 1-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Уфа» (Уфа) — 2:0.