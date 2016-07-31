Санкт-Петербург, 31 июля, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в параде боевых кораблей в Санкт-Петербурга в честь Дня Военно-морского флота России. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

mil.ru Корабельный парад

Российский лидер на катере обошел строй из 16 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, ошвартованных на рейде Невы. В строю боевых кораблей находился новейший фрегат «Адмирал Эссен», корвет нового поколения «Бойкий», современная дизель-электрическая подводная лодка «Краснодар», корабль противоминной обороны «Александр Обухов».

Также глава государства посетил легендарный крейсер «Аврора», который недавно вернулся с реставрации. Верховный главнокомандующий принял рапорт командира корабля и поприветствовал команду.