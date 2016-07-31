Любляна, 31 июля, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с президентом Словении Борутом Пахором торгово-экономическое сотрудничество России и Европейского Союза. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Richter Frank-Jurgen Президент Словении Борут Пахор

На переговорах Путин констатировал, что товарооборот между Россией и Евросоюзом, а также Россией и США снижается. «Товарооборот России с США составлял 28 миллиардов долларов, а с ЕС — свыше 445 миллиардов евро. Он упал с Европой почти в два раза, до 225 миллиардов. Со Штатами тоже, но всего на пару-тройку миллиардов», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что это плохая тенденция и выразил благодарность президенту Словении за возможность поговорить о поддержке торгово-экономических связей между двумя странами.

В свою очередь, Пахор заявил, что необходимо через диалог преодолеть разногласия между странами, чтобы объединиться для борьбы с новыми вызовами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Путин вместе с Пахором открыл в Словении памятник российским и советским воинам, погибшим в Словении в двух мировых воинах. Установить монумент было решено 5 лет назад, во время предыдущего визита российского президента.