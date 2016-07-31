Ростов-на-Дону, 31 июля, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» победил «Оренбург» в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2016/17. Игра состоялась накануне, 31 июля, в Ростове-на-Дону.

Håkan Dahlström Футбол

Единственный мяч в игре забил футболист «Ростова» Иван Новосельцев. Сделать это он смог на 83-й минуте матча.

Примечательно, что этот гол стал первым в чемпионате России нового сезона. При этом первые два матча «Зенит» — «Локомотив» и «Анжи» — ЦСКА закончились с «сухим» счетом 0:0.

Теперь «Ростову» 7 августа предстоит поединок с екатеринбургским «Уралом». А у «Оренбурга» битва с ЦСКА.