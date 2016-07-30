Эль-Кувейт, 31 июля, 2016, 01:28 — ИА Регнум. Проходящие в Кувейте переговоры между делегацией, представляющей правительство Йемена, и захватившими власть в стране хуситами продлятся на одну неделю. С соответствующей инициативой выступил спецпосланник ООН Исмаил Ульд Шейх Ахмед, сообщает в воскресенье, 31 июля, AFP со ссылкой на министерство иностранных дел Кувейта.

المصور أنس الحاج Флаг Йемена

Согласно заявлению министра иностранных дел Кувейта, мирные переговоры по Йемену будут продлены до 7 августа. Договоренностей о продлении диалога удалось достичь при посредничестве спецпосланника ООН, несмотря на то, что правительственная делегация была намерена выйти из переговорного процесса.

«Я встречался сегодня с обеими делегациями и предложил расширение переговоров на одну неделю», — сообщил Ульд Шейх Ахмед на странице своего Twitter-аккаунта в субботу, 30 июля. Кроме того, по словам представителя ООН, им была предложена основа для дальнейшего урегулирования кризиса в Йемене.

Как сообщают источники, близкие к переговорам, об урегулировании ситуации в стране почти удалось договориться. Согласно предварительным договоренностям, повстанцы-хуситы должны были начать освобождать территории, занятые ими в 2014 году, и передать правительственные здания и оружие под контроль правительственных войск. Однако, антиправительственные силы объявили в четверг, 28 июля, о создании совета по управлению страной, куда вошли помимо движения хуситов «Ансар Алла» представители партии Всеобщий народный конгресс, поддерживающей бывшего президента Йемена Али Абдаллу Салеха.

Сразу после этого в правительственной делегации от переговоров отказались. «Там не может быть никаких больше разговоров после нового переворота», — заявил в пятницу, 29 июля, пресс-секретарь делегации Махаммад аль-Эмрани.

Напомним, в результате гражданской войны в Йемене, по данным ООН, погибло более 6400 человек. Еще 2,8 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Более 80% населения страны нуждается в гуманитарной помощи.