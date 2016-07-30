Лима, 30 июля, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Прокуратура Перу решила закрыть дело против бывшего президента страны Альберто Фухимори и его министров здравоохранения по обвинению в массовой стерилизации перуанских женщин. Во время правления Фухимори 272 028 женщин были стерилизованы Министерством здравоохранения, в рамках кампании, инициированной руководством страны. Из этих женщин, по крайней мере, 2000 были стерилизованы обманным путем или без их согласия. Основными жертвами насильственной стерилизации стали женщины — кечуа из наиболее бедных районов страны, сообщает La Radio del Sur. Решение о закрытии дела вызвало взрыв протестов в перуанском обществе. На 13 августа в городах Перу назначен марш против насилия в отношении женщин.

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Находящийся в заключении экс-президент Перу Альберто Фухимори отбывает наказание за преступления против человечности и коррупционные деяния, совершенные в период его президентства. Альберто Фухимори был президентом Перу в течение десяти лет: с 28 июля 1990 года по 17 ноября 2000 года. В среде левых политиков Альберто Фухимори заслужил прозвище «кровавый хорек».В период правления Альберто Фухимори имели место массовые нарушения прав человека, кровавые преступления, совершенные «эскадронами смерти». Отметим, что экс-кандидат в президенты Перу Кейко Фухимори отрицательно относится к судебному преследованию своего отца, и ни разу не выступила с критической оценкой его деятельности в период президентства, писало ранее ИА REGNUM.