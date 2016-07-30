Москва, 30 июля, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Пенсии граждан Российской Федерации (РФ) в 2017 году будут проиндексированы в полном объёме. Об этом, как передает «МИР 24», заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец после совещания в правительстве РФ по расходам бюджета на 2017 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Голодец Ольга Юрьевна

«Все социальные обязательства в бюджете 2017 г. и последующих заложены и будут выполняться неукоснительно», — заявила она.

При этом Голодец добавила, что пенсии граждан страны проиндексируют в полном объеме по ожидаемому уровню инфляции текущего года в 5,9%.

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